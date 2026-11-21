Bakan Ersoy'dan Prof. Dr. İsmail Erünsal'a vefa! Kitapların hafızası için özel eser hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı İstanbul'da ziyaret etti. Bakan Ersoy, Prof. Dr. Bilgin Aydın'ın editörlüğünde hazırlanacak ve Erünsal'ın ilim dünyasına katkılarını ele alacak özel kitabın çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ersoy, "Kıymetli hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.