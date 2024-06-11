11 Haziran 2024, Salı
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Doğu Kudüs’te katil İsrail zulmü! Evsiz kalan Filistinli aile A Haber’e konuştu: Diğer evleri korumak için evimizi yıktık
Gazze'de katliam sürerken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler üzerindeki baskı da artıyor. Kudüs'te yaşayan Savahre ailesi de, işgal güçlerinin tehdit ve hukuksuz kararlarının ardından inşa ettiklerini evlerini yıkmak zorunda kaldı. Filistinli aile yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detaylar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak'ın özel haberinde...