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Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu! Yollar çöktü | A Haber bölgede

Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu! Yollar çöktü | A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 08:45
Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli sağanak Artvin'in kıyı kesimlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Arhavi, Hopa, Borçka ilçelerine bağlı 32 köy ulaşıma kapandı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, son durumu bölgeden aktardı.
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