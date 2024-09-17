Doğu Karadeniz’i sağanak vurdu! Yollar çöktü | A Haber bölgede

Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli sağanak Artvin'in kıyı kesimlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Arhavi, Hopa, Borçka ilçelerine bağlı 32 köy ulaşıma kapandı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, son durumu bölgeden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN