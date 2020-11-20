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Doğu beyaz gelinliği giydi! Kar yağışı başladı

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 09:36
Güncelleme:20.11.2020 09:36
Son dakika haberi... Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü. Sabaha doğru başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu.


Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.


Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını devam edeceği öğrenildi.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı geldi | 20 Kasım 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ | 20 KASIM 2020 HAVA DURUMU

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