Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı geldi | 20 Kasım 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.