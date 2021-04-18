18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları

Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2021 15:19
Güncelleme:18.04.2021 15:46
Ramazan ayında sahurluk ve iftarlık alışveriş bize israf olarak dönebiliyor. İsrafa düşmemek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için basit tedbirler alabiliriz. Tasarruftaki püf noktalar neler? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
İsrafı önlüyor! İşte püf noktaları İSRAFI ÖNLÜYOR! İŞTE PÜF NOKTALARI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrafı önlüyor! İşte püf noktaları
İsrafı önlüyor! İşte püf noktaları
Pahalı suya tepki
Pahalı suya tepki
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
15 Temmuz gazisi vefat etti
15 Temmuz gazisi vefat etti
Koronavirüs silah mı değiştirdi?
Koronavirüs silah mı değiştirdi?
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
Akdeniz Üniversitesi'nden müjdeli haber
Akdeniz Üniversitesi'nden müjdeli haber
Ramazan ayında kısmi kapama
Ramazan ayında kısmi kapama
Tezgahlarda balık bereketi
Tezgahlarda balık bereketi
Kalplere dokunan insan hikayeleri!
Kalplere dokunan insan hikayeleri!
Bulgaristan’da Ramazan heyecanı
Bulgaristan’da Ramazan heyecanı
Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı!
Kahraman Mehmetçik’ten Ramazan mesajı!
Daha Fazla Video Göster