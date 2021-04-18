Doğru alışveriş ve doğru tüketim israfı önlüyor! İşte tasarrufun püf noktaları

Ramazan ayında sahurluk ve iftarlık alışveriş bize israf olarak dönebiliyor. İsrafa düşmemek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için basit tedbirler alabiliriz. Tasarruftaki püf noktalar neler? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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