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Doğalgaz boru hattı delindi: Gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Doğalgaz boru hattı delindi: Gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:49
Gaziantep'te, belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu hattında delik meydana gelmesiyle yaşanan gaz sızıntısı, mahallede paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı doğalgazın kesildiği mahallede delinen boru hattı ekiplerin kontrolü ile değiştirildi.
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