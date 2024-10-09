Doğalgaz boru hattı delindi: Gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Gaziantep'te, belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu hattında delik meydana gelmesiyle yaşanan gaz sızıntısı, mahallede paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı doğalgazın kesildiği mahallede delinen boru hattı ekiplerin kontrolü ile değiştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN