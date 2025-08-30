30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Doğal kaynak tuzunun hikayesi! Adeta bir şifa kaynağı
Doğal kaynak tuzunun hikayesi! Adeta bir şifa kaynağı

Doğal kaynak tuzunun hikayesi! Adeta bir şifa kaynağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 13:47
Kırıkkale'nin Delice ilçesi doğal kaynak tuzu ile meşhur bir lokasyon. Kaynaktan çıkan sıvı tuz hiçbir işleme tabii tutulmadan vatandaşla buluşturuluyor böylece hem sofralara tat katıyor, hem de sağlığı olumlu etkiliyor. Peki rafine tuzlara karşı büyük bir üstünlük sağlayan doğal kaynak tuzunun hikayesi nasıl başladı, nasıl devam ediyor? A Haber Sizler için görüntüledi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğal kaynak tuzunun hikayesi! Adeta bir şifa kaynağı
Karakovan balı şifa dağıtıyor
Karakovan balı şifa dağıtıyor
17 yıl cezası vardı! Düğünde yakalandı
17 yıl cezası vardı! Düğünde yakalandı
Bisiklet ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bisiklet ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi
Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirdi
Koparana 557 bin TL ceza
Koparana 557 bin TL ceza
Alkol alan arkadaşların kanlı kavgası!
Alkol alan arkadaşların kanlı kavgası!
Bisikletli küçük kız tır’ın altında kaldı
Bisikletli küçük kız tır'ın altında kaldı
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Siirt’te akaryakıt yüklü tankerin lastiği yandı
Siirt’te akaryakıt yüklü tankerin lastiği yandı
2 çocuğunu teslim etmek istediği eski eşi tarafından darbedildi
2 çocuğunu teslim etmek istediği eski eşi tarafından darbedildi
21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Golani çetesine baskın!
Golani çetesine baskın!
Daha Fazla Video Göster