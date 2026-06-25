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Hasarlı 16 katlı binada kontrollü yıkım! O anlar kamerada

Adana'da ağır hasarlı olan kentin simge yapılarından 16 katlı Çukobirlik Genel Müdürlük binası kontrollü patlatma ile yıkıldı.

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