Başkan Erdoğan'dan teşkilata sosyal medya uyarısı: Şov peşinde olmak muhalefetin tarzı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Teşkilata sosyal medya uyarısında da bulunan Erdoğan " Partimize zarar veren bu yanlışlara karşı dikkatli olunmalı. Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu tasvip etmemiz asla mümkün değildir."dedi. AK Parti'ye yeni katılımlar içinde Erdoğan, "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.