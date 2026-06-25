AK Parti Genel Sekreteri İnan A Haber'de: 1 il ve 2 önemli ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olarak siyaset gündemindeki kritik başlıkları değerlendirdi. Sapanca’da gerçekleştirilecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın detaylarını paylaşan İnan; terörle mücadeleden yeni anayasa çalışmalarına, CHP’deki iç karışıklıklardan erken seçim tartışmalarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, Türkiye’nin gerçek gündemine odaklandıklarını vurgulayarak "Terörün tüm uzantılarıyla toplu bir tasfiye dönemine giriliyor" mesajını verdi.