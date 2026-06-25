Trump'ın Türkiye açıklamaları Yunan basınında: "Erdoğan uğruna satıldık" sesleri yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği övgü dolu sözler, komşu Yunanistan’da tam anlamıyla bir soğuk duş etkisi yarattı. NATO zirvesi öncesi yaşanan bu gelişme Atina koridorlarında büyük bir panik ve moral bozukluğuna yol açarken, Yunan basını "Erdoğan uğruna satıldık" manşetleriyle çalkalanıyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina’daki son durumu ve uykusuz geceler geçiren Yunan yönetiminin yaşadığı derin şaşkınlığı tüm detaylarıyla aktardı.