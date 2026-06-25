Oyuncu Halil Ergün: Bu ülkede her haltı 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor

Oyuncu Halil Ergün'ün katıldığı bir programda 2010 anayasa referandumu, Cumhuriyet ve Atatürkçülük hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. "Doğrudan 'evet' dedim" ifadeleriyle referandumdaki tercihine değinen Ergün, "Her haltı bu ülkede 'Atatürkçüyüm' diyenler yiyor" sözleriyle de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ergün'ün açıklamaları tartışmaları beraberinde getirdi.