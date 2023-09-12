Doğal afetler neden arttı? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

İklim değişikliğiyle birlikte dünya genelinde doğal afetlerin sayısında artış gözleniyor. Son örneğini de Libya'daki sel felaketinde gördük. Peki afetler yüzyılına mı girdik? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.

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