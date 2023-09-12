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Doğal afetler neden arttı? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 15:55
İklim değişikliğiyle birlikte dünya genelinde doğal afetlerin sayısında artış gözleniyor. Son örneğini de Libya'daki sel felaketinde gördük. Peki afetler yüzyılına mı girdik? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir değerlendirdi.
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