Haberler Yaşam Videoları Dizdar'dan 'donmuş patates' uyarısı! "Patates kızartması kanser yapmaz"
Giriş: 22.10.2025 15:57
Kanser ve beslenme ilişkisini ele aldığımız dosyamızın ikinci bölümünde ünlü onkolog Yavuz Dizdar, yine şaşırtıcı bilgiler paylaştı. Dizdar, “patates kızartması zararlıdır” tabusunu yıkarak, doğru şekilde pişirildiğinde patatesin hiçbir zararının olmadığını belirtti. Dondurulmuş patateslerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Meyvelerle ilgili tartışmalara da değinen Dizdar, meselenin şekerle ilgili olmadığını, organik meyve bulamazsanız tüketmemeniz gerektiğini vurguladı. İşte Dizdar’ın açıklamalarının detayları…
