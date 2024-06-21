21 Haziran 2024, Cuma
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Diyarbakır'da yangın faciası! Çok sayıda ekip bölgede | Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Son dakika..Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını meydana geldi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı sayısı 3'e yükseldi.