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Diyarbakır’da sanayide oksijen tüpü patladı: 7 yaralı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 10:13
Diyarbakır’da 3. Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Sinan Yılmaz son durumu canlı yayında aktardı.

Sinan Yılmaz'ın canlama aktardıkları:

"Şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada çok sayıda iş yeri zarar gördü. İş yerlerinin camları kırıldı. Patlama bir torna atölyesinde meydana geldi. Oksijen tüpünün patlaması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

Olay yerine anında ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Burada çok acı bir tablo var. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda araç da zarar gördü."

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