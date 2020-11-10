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Diyarbakır’da görülmemiş pişkinlik! Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü geri dönüp görüntüsünü izlemiş
Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izledi.