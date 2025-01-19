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Diyarbakır’da fünye ile patlatılan paket boş çıktı

Diyarbakır’da fünye ile patlatılan paket boş çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 14:32
Güncelleme:19.01.2025 14:33
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı. İncelenen paket boş çıktı.
Diyarbakır’da fünye ile patlatılan paket boş çıktı
Diyarbakır’da fünye ile patlatılan paket boş çıktı
Diyarbakır’da fünye ile patlatılan paket boş çıktı
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