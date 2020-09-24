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Diyarbakır'da bir evlat nöbeti daha sona erdi! Teslim olan Erkan Akkuş ailesine kavuştu

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Giriş: 24.09.2020 15:11
Güncelleme:24.09.2020 15:12
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 20 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çiftinin oğlu Erkan Akkuş güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından anne ve babası ile buluştu. Akkuş ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 386'ncı gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

2015'te İstanbul Sultangazi'de 19 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Erkan Akkuş, Diyarbakır ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ile istihbarat ekipleri tarafından yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu. Şırnak'a getirilen Erkan Akkuş, buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KUCAKLAŞTILAR
20 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çifti evlatlarının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır'a getirilen Erkan Akkuş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde anne ve babası ile buluştu. Acılı anne ve baba, gözyaşları içinde oğulları Erkan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan kısa görüşmenin ardından Erkan Akkuş, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

17 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Erkan Akkuş ile birlikte 17 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan ile Gülşen ve Bayram Çetin'in oğlu Erdal Çetin ailelerine kavuşmuştu.

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