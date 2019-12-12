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12.12.2019
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın Ankara'daki okulunda şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmesinin ardından bir acı haberde Diyabakır'dan geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi de marketten aldığı şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti.
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