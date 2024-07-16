Diyarbakır'da başıboş köpekler dehşet saçtı! Telef ettiği kediyi yemek için yer aradı

Diyarbakır'da başıboş halde sokakta gezen köpekler, bir kediyi parçaladı. Köpekler telef ettikleri kediyi yemek için yer ararken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları korkuyla izledi.

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