19 Şubat 2022, Cumartesi
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Diyarbakır’da Adana kebabı nasıl yapılır? Ciğer ile kebap yarışıyor
Diyarbakır'ın mutfağı zengin. Birçok yöresel lezzeti var. Onlardan biri ciğer. Ama son zamanlarda adana kebapla yarışır hale geldi. Diyarbakırlılar, ciğer kadar Adana kebabını da sevince, ustalar en iyisini yapabilmek için uğraş veriyor. Her ustanın bu geleneksel lezzet için ayrı dokunuşları ve sırları var. Lezzet yarışından en çok müşteriler memnun.