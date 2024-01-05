Diyarbakır’da 54 çocuğa ait mezarlık bulundu

Diyarbakır'da eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen alanda yürütülen arkeolojik kazıda, sıfır-altı yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık gün yüzüne çıkarıldı. Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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