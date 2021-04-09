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Diyarbakır'a başkent diyen Ersin Korkut'a tepki yağdı: Tutuklansın!

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Giriş: 09.04.2021 20:05
Güncelleme:09.04.2021 20:11
Oyuncu Ersin Korkut, TikTok’ta yayınlanan bir videosunda kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Videoda Diyarbakır için ‘başkent’ ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Oyuncuya tepki yağarken ‘tutuklansın’ hashtagi trendlerde bir numaraya yükseldi.
Diyarbakır'a başkent diyen Ersin Korkut'a tepki yağdı: Tutuklansın!
Diyarbakır'a başkent diyen Ersin Korkut'a tepki yağdı: Tutuklansın!
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