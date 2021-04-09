Diyarbakır'a başkent diyen Ersin Korkut'a tepki yağdı: Tutuklansın!

Oyuncu Ersin Korkut, TikTok’ta yayınlanan bir videosunda kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Videoda Diyarbakır için ‘başkent’ ifadesini kullanan Korkut, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz" dedi. Oyuncuya tepki yağarken ‘tutuklansın’ hashtagi trendlerde bir numaraya yükseldi.