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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehri neşeye boğdu! Türkü otobüsüne istek de yapıldı
Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, koronavirüs salgını döneminde insanlara moral veren bir paylaşım yaptı. Güzeloğlu, "Türkü" otobüsünün şehrin sokaklarında dolaşmasını gösteren videoyu paylaştı. Gezen Türkü otobüsüne istek de yapıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına çıktı.
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