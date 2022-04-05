Diyarbakır odaklı tefeci operasyonu! 1 milyar 200 milyonluk para akışı

Diyarbakır odaklı 10 şehirde aynı zamanlı tefeci operasyonu kapsamında 34 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan, 220 hadisede pos tefeciliği yöntemi ile hemen hemen 1 milyar 200 milyon akışın yapıldığı belirlendiği bildirildi.

Diyarbakır İl Emniyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçunun önüne geçilmesine ve açığa çıkartılmasına ilişkin ayrıntılı operasyon başlattı.

Yapılan açıklamada, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasadışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYON 200 MİLYON LİRA PARA AKIŞI

Şüphelilerden tespit edilen 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışının gerçekleştiği kaydedildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, 3 adet ruhsatsız tabanca,46 adet fişek, 4 adet şarjör, çok sayıda senet, 3'ncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.

Şahısların emniyet işlemleri devam ettiği belirtildi.