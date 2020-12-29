Diyarbakır Kayapınar'da dehşet! Site yöneticisi 'Neden evrakı aldın' diyerek öldürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin yöneticisi site sakininin evrakını aldığı için çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybederken, oğlu ve 2 kişi de yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticisi Mahfuz Y., site sakinlerinden birinin gelen resmi evrakını aldı.

Buna sinirlenen site sakini, 'Neden evrakımı aldın' diyerek Mahfuz Y. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle aileler arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavgada Mahfuz Y. (48), oğlu Ebubekir Y. (20) ve 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya güçlükle müdahale ederken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı site yöneticisi Mahfuz Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahfuz Y.'nin cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere hastaneden alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.