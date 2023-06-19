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Diyarbakır Karacadağ’da bal sağımı! Bal özü taşıyan 2,5 milyon bitki dikildi

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 11:01
Diyarbakır Karacadağ eteklerinde bal hasadı başladı. Bal özü taşıyan 2,5 milyon bitki dikildi. Peki hasat nasıl yapılıyor? Bal sağımı nasıl yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan bal üreticisi Cuma Tunç anlattı.
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