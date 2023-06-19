Diyarbakır Karacadağ’da bal sağımı! Bal özü taşıyan 2,5 milyon bitki dikildi

Diyarbakır Karacadağ eteklerinde bal hasadı başladı. Bal özü taşıyan 2,5 milyon bitki dikildi. Peki hasat nasıl yapılıyor? Bal sağımı nasıl yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan bal üreticisi Cuma Tunç anlattı.

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