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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı! 29 Haziran'da başlıyor |Video

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Giriş: 27.06.2020 21:22
Güncelleme:27.06.2020 21:36
Yaz kuran kursları koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.. 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan yaz kuran kursu eğitimi Diyanet TV üzerinden 6 hafta boyunca devam edecek. Eğitimler, okullar açıldıktan sonra hafta sonları camilerde yüz yüze yapılacak.

Hem Kur'an-ı Kerim öğrenecekler... Hem de eğlenecekler...

Her yıl düzenlenen "Yaz Kur'an kursları" koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

29 Haziran Pazartesi günü başlayacak Kur'an kursu, Diyanet TV üzerinden yapılacak.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu senede yaz Kur'an kurslarımızı başlatmanın sevinç ve heyecanı içindeyiz." dedi. Öte yandan kursun ilk dersini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş verecek.

DİYANET TV KUR'AN DERSLERİ PROGRAMI

İki zaman diliminde verilecek dersler, pazartesi günü saat 10.30 ile 12 arasında gerçekleştirilecek.
İkinci dersler ise öğleden sonra saat 17.00 ile 19.00 arasında devam edecek.

EĞİTİM 6 HAFTA SÜRECEK

Kurslarda Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra, İslam'ın temel esasları ve cami kültürü de öğretilecek.

Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı aracılığıyla eğitim videolarına erişebilecek.

6 hafta boyunca sürecek eğitimler, okullar açıldıktan sonra da hafta sonları camilerde yüz yüze gerçekleştirilecek.

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