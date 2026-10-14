Safra kesesi ameliyatında vücudunda gazlı bez unutuldu! 2 doktora dava açıldı

Manisa'da 2022 yılında safra kesesi ameliyatı geçiren 55 yaşındaki Serap Konuşkan'ın vücudunda cerrahi gazlı bez unutulduğu, sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine yapılan tetkiklerde ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda da ameliyat sırasında yabancı cisim unutulduğu belirtilirken Konuşkan'ın suç duyurusu üzerine 2 doktor hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle günlük hayatının olumsuz etkilendiğini anlatan Konuşkan, hukuki süreci takip edeceğini söyledi.