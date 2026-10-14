Muğla'da şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu: Marmaris Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olurken sağanak, fırtına bekleniyor. Muğla'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Marmaris Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü. Peki, Muğla'da son durum ne? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılıç, bölgedeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.