12 Temmuz 2024, Cuma
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugünkü cuma hutbesinde 15 Temmuz hain darbe girişimine vurgu yaptı. Hutbede Erbaş "15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir." ifadelerini kullandı.