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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii’nde katıldığı 'Regaib Kandili Özel' programında 'kedi' detayı
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde “Regaib Kandili Özel” programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu. Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Regaib Kandili Özel" programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.