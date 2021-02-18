Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde “Regaib Kandili Özel” programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu. Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Regaib Kandili Özel" programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.