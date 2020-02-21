22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Dilencinin üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi

Adıyaman'da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık veresiye defteri çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada 165 lira ele geçirildi. Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı.

10 BİN 595 LİRA ALACAKLI LİSTESİ ÇIKTI

Yakalanan dilencilerden Mustafa O.'nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nun borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması herkesi şaşırttı. 30 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşılan Mustafa O.'nun alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dilencinin üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi
Dilencinin üstünden çıkanlar şaşkına çevirdi
Her şey böyle başladı! Görüntüler İstanbul’dan...
Her şey böyle başladı! Görüntüler İstanbul’dan...
İstanbul'da düğün konvoyu terörüne ceza yağdı
İstanbul'da düğün konvoyu terörüne ceza yağdı
Korkunç olay! Kumalığı kabul etmeyince...
Korkunç olay! Kumalığı kabul etmeyince...
Tramvay hattına ağaç devrildi!
Tramvay hattına ağaç devrildi!
İdlib şehidine yürekleri dağlayan veda
İdlib şehidine yürekleri dağlayan veda
Şaşırtan olay! Dönüp dönüp bakıyorlar
Şaşırtan olay! Dönüp dönüp bakıyorlar
Çöpte bebek bulunmuştu! O anlar kamerada...
Çöpte bebek bulunmuştu! O anlar kamerada...
Tokat Erbaa'da akılalmaz olay
Tokat Erbaa'da akılalmaz olay
Sezai Harman'ın kızı babasının annesi tarafından zehirlendiğini anlattı
Sezai Harman'ın kızı babasının annesi tarafından zehirlendiğini anlattı
Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Atakan'dan yeni açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Yürekleri sızlatan olayın görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster