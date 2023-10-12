12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK'ın raporunda yeni detaylar

Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! MASAK'ın raporunda yeni detaylar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 09:19
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylara ulaşıldı.
Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı!
Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı!
Çocuktan kardeşlerine son veda
Çocuktan kardeşlerine son veda
Silivri’de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Silivri'de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Adıyaman’da deprem konutları
Adıyaman'da deprem konutları
Gazze’de siviller bombalanıyor
Gazze'de siviller bombalanıyor
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Arkadaşına ‘Beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Adana’da kan donduran olay!
Adana'da kan donduran olay!
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Araç sahipleri dikkat! Parça elinde kaldı
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası görüştü
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
Daha Fazla Video Göster