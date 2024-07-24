Dilan Polat tahliye olacak mı? Süreç nasıl işleyecek? A Haber'de anlattı

Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat MASAK raporunun ardından tahliye edilecek mi, edilmeyecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN