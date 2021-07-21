21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı
Kurban Bayramı'nın 2. gününde Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul ile Marmara bölgesi için sağanak ve gök gürültülü bir gün bekleniyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde de yer yer yağışlar var. Hava tahmin uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda bulundu.