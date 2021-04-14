14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? İşte yanıtı

Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? İşte yanıtı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 11:29
Pandemi ile birlikte dezenfektan ve kolonyalar da hayatımıza daha fazla girdi. Ancak hepsinin içerisinde belli oranlarda alkol bulunuyor. İşte bu nedenle kafalar da karışık. Peki bu ürünler orucu bozuyor mu? Oruçluyken diş macunu kullanmak orucu bozar mı? Diş fırçalanabilir mi? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel yanıtladı. İşte cevabı...
Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? DEZENFEKTAN VE KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: A Haber canlı yayında darbe itirafında bulunan Can Ataklı'ya ve AK Parti seçmenine hakaret eden Ufuk Söylemez'e sert tepki
Son dakika: A Haber canlı yayında darbe itirafında bulunan Can Ataklı'ya ve AK Parti seçmenine hakaret eden Ufuk Söylemez'e sert tepki
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Türk aklının başarısıdır
"Türk aklının başarısıdır"
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Kısmi kapanma uzatılabilir mi?
Ufuk Söylemez'den tepki çeken açıklama!
Ufuk Söylemez'den tepki çeken açıklama!
Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı?
Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı?
Sahte rezervasyona geçit yok
Sahte rezervasyona geçit yok
Risk haritasında son durum ne?
Risk haritasında son durum ne?
Bahçeden çalındı! Dünyanın en büyük...
Bahçeden çalındı! Dünyanın en büyük...
Yarım milyonluk gasp nasıl çözüldü?
Yarım milyonluk gasp nasıl çözüldü?
2028 yılına kadar aranacak meslekler
2028 yılına kadar aranacak meslekler
Bu sesler tüyler ürpertti!
Bu sesler tüyler ürpertti!
Daha Fazla Video Göster