Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? İşte yanıtı

Pandemi ile birlikte dezenfektan ve kolonyalar da hayatımıza daha fazla girdi. Ancak hepsinin içerisinde belli oranlarda alkol bulunuyor. İşte bu nedenle kafalar da karışık. Peki bu ürünler orucu bozuyor mu? Oruçluyken diş macunu kullanmak orucu bozar mı? Diş fırçalanabilir mi? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel yanıtladı. İşte cevabı...

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