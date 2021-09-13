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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İHA
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Giriş: 13.09.2021 01:06
Güncelleme:13.09.2021 01:06
Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Palanga köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Fındık idaresindeki 24 AL 761 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Taner Fındık, kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Olay yeri incelemelerinin ardından Taner Fındık'ın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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