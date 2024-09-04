Devre mülk çetesi yine gündemde! "Mağduriyetinizi gidereceğiz" tuzağı

Bir dönemin meşhur reklamlarından biriydi: Yalova’da devre mülk fırsatı! Hatta İstanbul’da birçok ilçede meydanlara kurulan stantlarla, Yalova’ya binlerce kişi götürülmüş, gezi bahanesiyle senet imzalattırılmıştı. İşin sonunda büyük bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete üyeleri geçen sene yakalandı. Ama iddialara göre hala kandırılan ailelere musallat olanlar var. Yani hem mağduriyetler sürüyor hem de yeni suçlamalar var

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN