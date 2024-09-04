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Devre mülk çetesi yine gündemde!

Devre mülk çetesi yine gündemde! "Mağduriyetinizi gidereceğiz" tuzağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 21:17
Bir dönemin meşhur reklamlarından biriydi: Yalova’da devre mülk fırsatı! Hatta İstanbul’da birçok ilçede meydanlara kurulan stantlarla, Yalova’ya binlerce kişi götürülmüş, gezi bahanesiyle senet imzalattırılmıştı. İşin sonunda büyük bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete üyeleri geçen sene yakalandı. Ama iddialara göre hala kandırılan ailelere musallat olanlar var. Yani hem mağduriyetler sürüyor hem de yeni suçlamalar var
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Mağduriyetinizi gidereceğiz tuzağı
"Mağduriyetinizi gidereceğiz" tuzağı
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