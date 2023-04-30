30 Nisan 2023, Pazar
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Devlet Bahçeli'den Karabük'te önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sitem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Rurva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur." dedi.