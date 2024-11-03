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Dev etçil çekirge böyle görüntülendi

Dev etçil çekirge böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 10:58
Elazığ’da daha çok yaz aylarında popülasyonunda artış olan dev etçil çekirge görüldü.
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Dev etçil çekirge böyle görüntülendi
Dev etçil çekirge böyle görüntülendi
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