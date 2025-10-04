Dere ıslahı nedeniyle çayı bahçede kaldı

Rize'nin Çiftekavak Mahallesi'nde yapılan dere ıslahı çay üreticisini mağdur etti. Yapılacak sanayi sitesi için gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde dere ıslah edilmeye başlandı. Derenin yatağı DSİ tarafından kontrol altına alınmak istenirken taş duvarlar yüksek yapıldı. Yüksek yapılan taş duvar ise derenin karşısında çay tarım arazisi olan Atılgan ailesini mağdur etti. 3 sürgün toplanan çayın ilk 2 sürgününü dere yatağına su vermedikleri için çayını rahatlıkla toplatan Ali Atılgan, şimdi dere yatağından su aktığı için çayını toplayamıyor, toplatacak da kimseyi bulamıyor.

