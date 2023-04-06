Depremzedelere Ekolojik köy

Ayşe Zülal Çakıcı, bir içmimar. Bugüne dek tasarladığı 'Tiny House'larla, yurt dışında adından çokça söz ettiriyordu. Bu kez, depremzedeler için kolları sıvadı. Dört bin gönüllüyle birlikte yola çıktı 'Çakıcı', 100 aile için 'Örnek Evler' adı altında, Hatay’da ekolojik bir köy kurmak için harekete geçti. Öte yandan çalışmalar, çok hızlı ilerliyor. Ekolojik köyde yaşam, nisan sonu başlıyor.