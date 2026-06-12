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Dünya Kupası yeni kurallarla başladı: Kale vuruşu ve taç için 5 saniye

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde dönüm noktası olacak radikal kural değişikliklerine sahne olmaya hazırlanıyor. Oyunun hızını artırmak ve zaman kaybını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla getirilen 5 saniye kuralı, oyuncu değişikliği kısıtlamaları ve VAR müdahalelerindeki yeni düzenlemeler sahadaki tüm dengeleri değiştirecek. Milli Takımımızın da boy göstereceği turnuvada, futbolcuları ve taraftarları bambaşka bir atmosfer bekliyor.

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