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Depremler tarihi yapılara da zarar verdi! Tarihi Uzun Çarşı depremde büyük hasar gördü

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Giriş: 26.02.2023 10:33
Antakya'nın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı da 6 Şubat depremleriyle yerle bir oldu. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Uzun Çarşı şimdi sessizliğe bürünmüş durumda. Birçok yer gibi eski günlerine dönmeyi bekliyor.
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