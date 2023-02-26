Depremler tarihi yapılara da zarar verdi! Tarihi Uzun Çarşı depremde büyük hasar gördü

Antakya'nın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı da 6 Şubat depremleriyle yerle bir oldu. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Uzun Çarşı şimdi sessizliğe bürünmüş durumda. Birçok yer gibi eski günlerine dönmeyi bekliyor.

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