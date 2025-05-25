Depremin yaraları sarılıyor

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, İndere Şantiyesi yakınında 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelendirilen 107 köy evinin tamamı tamamlandı. Öte yandan Zey Köyü’nü ziyaret eden Bakan Murat Kurum, vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Bir köy sakini, “Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizden razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız” diyerek duygularını dile getirdi.