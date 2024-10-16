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Depremin ardından düşen kaya parçaları toz bulutu oluşturdu

Depremin ardından düşen kaya parçaları toz bulutu oluşturdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:28
Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime 1 gün ara verildi. Depremin ardından düşen kaya parçaları toz bulutu oluşturdu.
Depremin ardından düşen kaya parçaları...
Depremin ardından düşen kaya parçaları...
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