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Depremin 198. saatinde enkaz altından Türkiye'ye el salladılar

İHA
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Giriş: 14.02.2023 10:34
Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatinde 8 katlı Pınar Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı. İki kardeşin çıkartılması için saatlerce adeta iğne ile kuyu kazarak mücadele eden AFAD, JAK, madenciler, Gölcük Donanma Kurtarma ekibi ve Azerbaycan ekipleri, o anları kendi kameralarıyla kaydetti. Oluşturulan koridorda kayıt yapan telefonu elden ele dolaştırarak enkaz altındaki kardeşlere ulaştıran ekipler, "sizi kurtaracağız" diyerek moral verdi. Göçük altındaki kardeşler ise Türkiye'ye el sallayarak, sağlıklı olduklarının mesajını verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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